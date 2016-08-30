На днях в Финляндии москвич Кирилл Блюменкранц потерял титул чемпиона мира по игре на воздушной гитаре. Он стал вторым, уступив американцу Мэтту Бёрнсу.

Когда Кирилл выходил на финскую сцену, со стороны казалось, будто в него вселялся дикий зверь. Он прыгал, гримасничал, изгибался как заправский гимнаст, тряс головой, ну и, конечно, "рубил" на несуществующей гитаре, да с таким азартом, что было стойкое ощущение – вот-вот из неё посыпятся искры.

Публике нравилось, что он делает – как и судьям. Но американец был чуть-чуть ярче.

Впрочем, из-за потери титула Кирилл переживает не слишком сильно.

– Битва с Мэттом получилась хорошей, – рассказывает Кирилл Metro. – Я проиграл, но не расстроен, потому что победа досталась моему хорошему другу, который предыдущие три года занимал только второе место – на мой взгляд, это было несправедливо! Вот он и был лучше мотивирован. Кроме того, ему хотелось получить коллекционную призовую гитару от Flying Finn. А у меня она уже есть – за победу на прошлогоднем чемпионате (смеётся).

Некоторые болельщики полагают, что противостояние Кирилла Блюменкранца с Мэттом Бёрнсом – это как битва на одной сцене легендарных Виктора Зинчука и Джимми Хендрикса, виртуозных гитаристов. И хотя москвич – фанат творчества российского рокера, в своём воображении он держит в руках гитару американца.

– Дека моей виртуальной гитары – от Slayers, струны – от Malmsteen, при этом она пылает, как у Хендрикса! – воображает наш собеседник.

Если гитары у Кирилла на сцене нет, то его костюм очень даже реальный. Многие болельщики считают, что его костюм – лучший среди всех участников чемпионата. Не зря он не расстаётся с ним уже два турнира кряду.

– Этот костюм сделан ещё для прошлогоднего чемпионата в эстетике глэм-рока 80-х. Лосины со звёздами помогли сшить друзья, маску сделал на заказ мастер из Саратова, доспехи были куплены в каком-то секонд-хенде.

Кирилл уверяет, что специально для чемпионата мира никакие финты или движения не оттачивал.

– Готовился на дружеских посиделках – пытался определить количество пива, которое я способен употребить без потери сценической координации, – улыбается он. И уже серьёзно добавляет, что залог успеха в игре на воздушной гитаре – непосредственность и энергетика.

Чемпионаты мира по игре на воображаемой гитаре проводятся с 1996 года. И "лабают" на виртуальном инструменте очень непохожие друг на друга люди:

– Многолетний ведущий чемпионата (он и сам играет) – Дэн Крейн, он писатель и музыкант из США. Немец Удо Вонц – учитель в детском саду. Датчанин Каспер Фреско – рэпер. Зак Монро – архитектор из Англии. Всех их объединяет позитивность, здоровая самоирония и любовь к рок-музыке.

Кстати, у жителей столицы есть возможность лично посмотреть на Кирилла и его воображаемую гитару.

– Весь прошлый год мы с друзьями ежемесячно проводили в разных клубах Москвы вечеринки «Эйроке» (air guitar + karaoke). Это как караоке, только выбирая песню, вы не поёте, а играете под выбранный трек на воздушной гитаре.

По словам "музыканта", нет какой-то особой причины, по которой он увлёкся игрой на воздушной гитаре:

– В жизни должно быть место вещам, которые вы делаете просто потому, что они вам нравятся. Денег я на этом не зарабатываю, но получаю много любви и кучу друзей со всего мира!

Отметим, что воздушная (или воображаемая) гитара — вид пантомимы, когда исполнитель изображает игру на электрогитаре, имитируя все движения настоящего гитариста. Кирилл Блюменкранц – первый россиянин, который стал чемпионом мира по игре на воздушной гитаре.