36-летний чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский успешно провёл обязательную защиту своих титулов в поединке с 29-летним японцем Кейтом Обарой.

Бой Трояновского, 9 сентября, видео

В Москве состоялся бой Эдуард Трояновский – Кейта Обара (9 сентября 2016 года), который завершился победой фаворита, передаёт Boxingscene.

В первом раунде у Трояновского было преимущество, однако японец смог потрясти чемпиона солидным ударом с правой, в результате россиянин выстоял, но ценой некоторых усилий.

Во втором раунде Трояновский пошёл вперёд и после того, как нанёс не слишком заметный для зрителей удар, японца повело. Соперник российского боксёра вслед за этим пропустил ряд сокрушительных ударов и вылетел за пределы ринга к судейскому столику.

Бой Эдуард Трояновский – Кейта Обара 9 сентября 2016 года покажет федеральный канал

Однако претендент на титулы решил продолжить бой, но к концу второго раунда его прекратил рефери Михаэл Ортега, который справедливо посчитал, что японец не сможет продолжать противостояние.

Таким образом, Эдуард Трояновский по-прежнему не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге – на его счету 25 побед, из них 22 – нокаутом.