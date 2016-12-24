Досрочной победой российского боксёра Артура Бетербиева завершился бой в Канаде с парагвайцем Исидро Ранони Прието. Уроженец Дагестана положил на настил ринга своего соперника уже в первом раунде. На кону стоял чемпионский пояс по версии WBA-NABA в полутяжёлом весе и титул WBC Silver.

31-летний Бетербиев с самого начала пошёл в атаку и уже спустя буквально несколько секунд парагваец был отправлен в нокдаун. Поднявшись на ноги, Прието некоторое время приходил в себя, чем пользовался российский боксёр, осыпая его ударами. В конце концов Прието вновь упал и уже не мог стоять на ногах, что заметил судья, который засчитал нокаут.

Таким образом, Артур Бетербиев одержал 11-ю победу в 11-м бою на профессиональном ринге. Все свои победы он одерживал нокаутом.

Скорее всего, Бетербиев теперь будет биться с победителем матча-реванша между Сергеем Ковалёвым и Андре Уордом, который пока официально не анонсирован. Интересно, что однажды Бетербиев уже сходился на ринге с Ковалёвым, ещё когда выступал в любительском дивизионе. И тогда победу одержал Бетербиев, правда, Ковалёв до сих пор не согласен с решением судей.

Сергей Ковалёв считается одним из сильнейших боксёров современности, даже после неожиданного поражения от Уорда. Многие ждут поединка Бетербиева с Ковалёвым – уроженец Дагестана уже не раз демонстрировал, что обладает невероятной силы ударом, но за плечами Ковалёва есть опыт и техника.