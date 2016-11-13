Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона болевым приемом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 205, сообщает ТАСС.

В ночь на воскресенье, 13 ноября, Нурмагомедов, выступающий в легком весе, досрочно победил Джонсона болевым приемом на руку в третьем раунде турнира, который прошел в Нью-Йорке.

Главным поединком шоу стал бой между Конором Макгрегором и американцем Эдди Альваресом, завершившийся победой ирландца.

Макгрегор стал первым в истории UFC чемпионом в двух весовых категориях одновременно: в полулегком и легком весе.

После победы над Джонсоном Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Конора Макгрегора, назвав его цыпленком.

- Ирландцы, я хочу драться с вашим цыпленком, потому что он - первый номер в моем весе, - сказал Нурмагомедов.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт уже сообщил журналистам, что рассмотрит возможность дать россиянину поединок за чемпионский титул.

Хабиб Нурмагомедов не имеет поражений в ММА. На счету 28-летнего спортсмена 24 победы и 15 из них одержано досрочно. Макгрегор является действующим чемпионом UFC в полулегком весе и главной звездой лиги. В его активе 20 побед и три поражения.

Пресс-служба UFC на своей странице в Twitter опубликовала видео захвата Нурмагомедова, который принес российском бойцу победу над Джонсоном.