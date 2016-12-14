28-летний российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов свой следующий бой проведёт с американцем Тони Фергюсоном.

"Я уже принял бой, ждём ответ другой стороны. Скоро всё узнаете", – написал Нурмагомедов на своей страничке в Instagram.

Имя своего соперника он не указал, тем не менее американец Тони Фергюсон ответил на данное заявление, что позволяет предположить, что именно он будет соперником уроженца Дагестана.

"Я согласился драться с тобой, Хабиб. Теперь нам нужно согласовать условия", – написал Фергюсон на своей странице в Twitter.

Отметим, что Хабиб Нурмагомедов провёл на ринге 8 боёв и пока не проиграл ни разу. В свою очередь, у 32-летнего Фергюсона за карьеру было всего три поражения.