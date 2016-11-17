Боец Расул Мирзаев после первого поражения в карьере поддержал полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, который, по слухам, расстался со своей женой Ольгой Бузовой.

"Хочу передать своему другу Диме Тарасову: ты капитальный красавчик, повёл себя как мужчина", – цитирует Мирзаева официальный сайт "Матч ТВ".

Расул Мирзаев проиграл американцу грузинского происхождения Левану Макашвили. Боец, который, как решил суд, по неосторожности убил студента Ивана Агафонова, уступил американцу по итогам трёх раундов. Таким образом, он впервые проиграл – ранее у него была победная серия из 17 поединков.

В то же время о расставании полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова с телеведущей Ольги Бузовой стало известно в начале ноября. Тарасов и Бузова были в браке четыре года, сам футболист отказался называть причины расставания. Официального подтверждения, что Бузова и Тарасов расстались, пока нет.

Ольга Бузова, инстаграм которой ежедневно мониторят сотни подписчиков, в последнее время стала выкладывать много рекламных постов. Дмитрий Тарасов, в свою очередь, реже размещает посты на своей страничке.