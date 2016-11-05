Российский боец в смешанных единоборствах Сергей Харитонов крайне неудачно дебютировал в дивизионе Bellator-163, проиграв ранним нокаутом американцу Джейви Айяле.

Беллатор, Харитонов

В ночь на субботу в США на местный ринг вышел боец MMА Сергей Харитонов. Беллатор – дивизион, в котором он дебютировал. После боя в Интернете быстро набрал популярность запрос "Харитонов в Беллаторе, видео".

И действительно, поклонникам MMA есть что посмотреть и обсудить, поскольку опытный российский боец сенсационно проиграл американцу Джейви Айяле уже на 16-й секунде поединка.

Харитонов – Айяла, видео

36-летний Сергей Харитонов считался явным фаворитом боя – в его пользу говорил солидный послужной список и победы над большим количеством звёздных бойцов. Единственное, что могло настораживать его поклонников – простой, длившийся чуть более года.

Более молодой Айяла ничем особенным не запомнился, в 14-и поединках он пять раз терпел поражения. Но в этот раз ему повезло – Харитонов в самом начале боя неожиданно открылся под удар в висок, чем американец и воспользовался. Российский боец, пропустив сокрушительный удар в голову, рухнул на настил, а Айяла бросился праздновать неожиданную победу.

Харитонов в Беллатор-163

"Пропустил удар, такое бывает, – прокомментировал своё поражение Сергей Харитонов в интервью ТАСС. – Это тяжелый вес, один удар может решить все. Будем делать выводы и идти дальше". По мнению опытнейшего российского бойца, Айяла нанёс "лакипанч", то есть, это был случайный удар, который отправил его в нокаут.