На протяжении 25 гонок подряд россияне не просто не выигрывали на этапах Кубка мира по биатлону, но даже не ступали на подиум. Казалось, что эта неудачная серия продлится и в Эстерсунде. Слишком уж неуверенно выступал лидер российской сборной Антон Шипулин.

К счастью, в российской команде всё-таки нашлись новые звёзды. Антон Бабиков финишировал в гонке преследования на первой строчке, а следом за ним линию пересёк Максим Цветков. Таким образом, россияне обошли пятикратного обладателя Кубка мира Мартена Фуркада, занявшего лишь третью строчку.

Судьба золотых наград решилась на четвёртом огневом рубеже. Лидировавший на протяжении всей гонки Фуркад допустил два промаха, а россияне отстрелялись безупречно. Сам Бабиков в эфире "Матч ТВ" заявил: "Большое спасибо нашим сервисменам, отлично катили лыжи. Я видел, что у Фуркада лыжи работают хуже, поэтому понимал, что могу удержать первое место, силы ещё были".

В разговоре с Metro двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий заявила, что победа Бабикова не является случайностью.

– Меня радует стабильность Антона Бабикова, который ведёт себя хладнокровно. Безупречная стрельба Максима Цветкова также вселяет уверенность, что у нас наконец-то начали точно стрелять мужчины. Я скажу, что от Бабикова в этом сезоне можно ждать всё что угодно, ему по силам многое. Победа в Эстерсунде для него первая, но далеко не последняя. Мне очень хочется, чтобы Антон превратился в новую звезду биатлона. В прошлом году он был отмечен как лучший новичок, сейчас же должен войти в мировую элиту. Меня радует, что у Бабикова есть психологическая устойчивость на огневом рубеже и здоровый пофигизм. Его сегодняшнее выступление похоже на то, как художник рисует картину. Очень красиво.