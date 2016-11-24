Росбанк запустил анимационный проект о финансовой грамотности. В кредитной организации его называют первым банковским Инстаграм-сериалом, хотя посмотреть уже вышедшие серии можно как на YouTube, так и в Facebook.

Каждая серия длится не больше минуты, отвечает на один из популярных вопросов («Как можно в России доверять банкам?», «Как понять, какой банк лучше?», «Как дела у рубля?») и выполнена в разных жанрах: спортивные новости на «Мяч-ТВ», частушки, рэп-баттл, гранж-баллада и оперная ария.

Задумка Росбанка – донести информацию до тех пользователей банковских услуг, которые не любят читать большие тексты, но предпочитают каждые полчаса проверять Инстаграм.

– Сочиняя бренд-персонажей, мы понимали — рано или поздно они выйдут из-под контроля и начнут жить своей жизнью, – рассказывает Владимир Чесноков, креативный директор SPN Communications. – Толстеть, заводить романы и “баттлиться” на фристайл-площадках. Ну а коль скоро это неизбежно, так пусть хоть расскажут что-то полезное.