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Российские звёзды рассказали о своих новогодних традициях Metro

  • Виктория Мельникова

У одних этот праздник связан с семейными делами, а у других – с работой

Российские знаменитости вовсю готовятся к главному празднику года, не забывая делать добро. Metro узнало о главных новогодних традициях звёзд, пока они украшали благотворительные ёлки в "Азбуке вкуса".

 

Актриса Настя Задорожная

Актриса Настя Задорожная

Metro

Фото:

Актриса Настя Задорожная

"Для меня Новый год уже много лет не совсем праздник – это рабочий день. Традиционные посиделки остались далеко в детстве, но я из-за этого сильно не переживаю. Я создаю для себя новую традицию – организовываю Новый год в другие, не привычные для большинства людей дни. Либо в начале января, либо ещё до праздников. Главное – отпустить все свои проблемы и войти в новый год с добром, со свежими мыслями".

Синхронистка Мария Киселёва

Синхронистка Мария Киселёва

Metro

Фото:

Синхронистка Мария Киселёва

"Новый год – это семейный праздник. И мы не исключение: ёлка, подарки, запах мандаринов, бой курантов. Но последние 7 лет к традициям добавились ещё и спектакли. Каждый год это премьера. И во всех постановках задействованы мои дети. Безграничное творчество, безграничная фантазия и просто сумасшедшие эмоции, потому что самые близкие и родные люди рядом. Это очень важно и ценно. В этом году в Москве очередная премьера – «Сказка о царе Салтане». Ещё и на новой площадке – во дворце спорта «Динамо».Теперь зрителям ничего не мешает наслаждаться не только мастерством наших артистов, но ещё и эмоциями – как на ладошке всё видно. Для некоторых зрителей наши новогодние спектакли уже тоже стали доброй семейной традицией".

Телеведущий Александр Гордон

Телеведущий Александр Гордон

Metro

Фото:

Телеведущий Александр Гордон

"Традиции – вещь живая. Они у меня в семье постоянно меняются – после стольких переездов и смен образа жизни никаких особых атрибутов не осталось. Единственная моя новогодняя традиция –это пытаться поймать то самое новогоднее настроение из детства, которое раньше давалось сразу и бесплатно. Поймать настроение помогают ёлка, оливье и близкие люди за столом. А в этом году у нас рождается новая традиция: я почти достроил загородный дом, Новый год можно отмечать уже в нём. И перед самым входом мы посадили ёлку. Метра 3–4 она уже. Вот теперь мы её будем наряжать. Отныне ёлка у нас будет настоящая, живая. Ну и конечно, мы продолжаем нашу новую традицию обзаводиться детьми под Новый год. Супруга на сносях, так что в этом году Дед Мороз принесёт младшему Саньку, видимо, братика в виде подарка".

Телеведущая Юлия Барановская

Телеведущая Юлия Барановская

Metro

Фото:

Телеведущая Юлия Барановская

"У меня вот уже несколько лет есть традиция с детьми обязательно ходить на балет «Щелкунчик». В прошлом году мои друзья очень помогли с билетами, и мы всей семьёй попали в Большой театр! В этом году, надеюсь, тоже получится. Ещё мы традиционно смотрим старое советское кино. Но не «С лёгким паром» – мы любим «Чародеев». Обязательные семейные прогулки по городу. Москва украшена к Новому году так, что по ней можно бродить часами! Это всё создаёт волшебное праздничное настроение!"

Иллюзионисты Андрей и Сергей Сафроновы

Иллюзионисты Андрей и Сергей Сафроновы

Metro

Фото:

Иллюзионисты Андрей и Сергей Сафроновы

АНДРЕЙ: "Несмотря на то что на Новый год всегда бывает много работы, мы обязательно приезжаем к родителям".

СЕРГЕЙ: "Раньше мы возвращались с корпоративов где-то в 3 часа ночи. Мамины фирменные блюда – оливье, винегрет, курица – всё это было укрыто полотенцами, чтобы не обветрилось. И когда мы приезжали, то специально для нас устраивали Новый год. Папа включал в записи поздравление президента, мы открывали шампанское и начинали отмечать. Сейчас папа работает с нами. И, например, прошлый Новый год мы отметили всей семьёй в Сочи на большой площадке прямо на сцене".

Певица Жасмин

Певица Жасмин

Metro

Фото:

Певица Жасмин

"Наверное, всё достаточно банально – мы должны быть всегда вместе с родными. Загадывать желание под бой курантов – обязательно! Держаться за руки в этот момент. Обязательно зажигать бенгальские огни. Маргарита (дочь, 4 года. – Прим.ред.) побаивается немного, потому что они чуть-чуть покалывают. Я ей всегда говорю: не бойся, всё будет хорошо. Взрывать дома хлопушки. Потом на улице фейерверки. Я родилась и выросла в Дербенте (город в Дагестане. – Прим. ред.). Там очень редко бывал снег. И если выпадал, то ближе к утру. И мы в новогоднюю ночь всегда не спали, ждали снега. И когда это случалось, то папа всегда кричал: всё, дети, можно бежать на улицу! Мы одевались, выбегали и лепили снеговика. Вот такая в детстве у нас была традиция. Возьмём её за основу и будем с Маргаритой лепить снеговика".

Певец Денис Клявер

Певец Денис Клявер

Metro

Фото:

Певец Денис Клявер

"Одна из главных традиций – это встречать Новый год с родными. Не всегда удаётся из-за работы, но зато потом обязательно есть несколько дней, чтобы побыть с семьёй. И ещё ни одни новогодние каникулы не обходились без того, чтобы мы с детьми не слепили снежную бабу! Это обязательный пункт в программе. Ну а новогодний стол традиционно не обходится без маминых пирожков с капустой. Просто объедение, несмотря на то, что это блюдо не совсем характерно для праздника. Рецепт знает только мама, и, конечно же, это семейная тайна".

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