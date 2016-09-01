В День Знаний всем от мала до велика хочется принарядиться, сложить чистые тетради в новый ранец, схватить приготовленный мамой букет и отправиться на встречу с учителями и школьными друзьями.

На взрослых в этот день традиционно накатывает страшная ностальгия по детству – многие пересматривают свои школьные альбомы, кто-то даже делится архивными фотографиями с подписчиками в социальных сетях.

Вот и некоторые российские звёзды сегодня не утерпели и показали фанатам, какими очаровательными первоклассниками и школьниками они были.

Филипп Киркоров показал снимок, на котором он еще не король российской поп-сцены, а пухленький темноволосый мальчик в белой рубашке и строгом школьном костюме.

– Это моё первое в жизни школьное утро 1 сентября 1975 года, в школе #10, Лялин переулок, Москва. Но чего-то там не сложилось у меня, и с 3-го класса я уже доучивался до 10-го класса в родной школе #413, Ждановского района, – написал под фотографией певец. Он поблагодарил своих любимых школьных учителей за терпение к его озорствам, а заодно признался, что с первой учительницей ему не повезло.

– Первую свою классную руководительницу в своём первом классе "Мадам-Монстр" Джульетту Арвидовну я ещё долго вспоминал "добрым словом", – пишет Киркоров. – Это, пожалуй, была первая встреча в жизни с олицетворением таких понятий как "антипатия" и "несправедливость"! Уж чем-то мои родители её никак не устраивали, ну и я вместе с ними, но за то, благодаря ей, через пару лет я обрёл новую настоящую "школьную семью" в другой школе #413. Люблю Вас Всех! – признался исполнитель.

О своих школьных годах рассказала 1 сентября и телеведущая, а ныне глава канала «Матч-ТВ» Тина Канделаки.

– У школы было так много плюсов... Раз в году можно было переговорить с Дедом Морозом... И, вообще... Наталья Николаевна, Римма Эрастовна, я про Вас помню и скучаю.. В школе было хорошо. Только в этот прекрасный период жизни про вас так много думают окружающие и искреннее желают вам хорошего..., – подписала архивный снимок звезда.

Оперная дива Анна Нетребко тоже опубликовала сегодня старую фотографию и призналась под ней, что совсем не скучает по школьным временам.

– Всех с 1 сентября!!! Успешного учебного года! Я счастлива, что мне туда больше не надо! Спасибо мама за смешные банты! Спасибо мама за кривую челку, – подписала певица снимок.

По настоящему умилил своими детскими фотографиями певец Сергей Лазарев. Глядя на звезду «Евровидения», который очаровательно улыбается в коричневом школьном пиджаке и белой рубашке, поклонники понимают, что обаятельным Лазарев был всегда.

Вы тоже можете в этом убедиться, просмотрев нашу галерею из звёздных фотографий.