Российские учёные нашли в Арктике секретную метеорологическую базу нацистов. Они предполагают, что это база "Schatzgraber" или "Охотник за сокровищами", которая до сегодняшнего времени считалась всего лишь мифом времён войны.

Как пишет Daily Express, таинственная база была обнаружена на Земле Александры в тысяче километров от Северного полюса.

Учёные исследовали остров и наткнулись на огромное количество артефактов – всего более 500. Среди них пули, обрывки палаток, предметы личного пользования, бензиновые канистры, папки с документами и даже руины самой базы. Многие из найденных предметов помечены нацисткой свастикой.

Благодаря холодному климату, артефакты сохранились в хорошем состоянии.

Исследователи полагают, что найденная метеостанция была построена по приказу Адольфа Гитлера в 1942 году, через год после вторжения в Россию.

По одной из версий члены команды из-за отсутствия провизии были вынуждены есть сырое мясо белого медведя, которое оказалось заражено круглыми червями. Это и погубило большую часть команды базы. Выживших забрали с острова, а базу просто бросили.

– Раньше были лишь письменные упоминания того, что эта станция существовала, теперь у нас есть реальные доказательства, – сказал старший научный сотрудник Национального парка Русская Арктика Евгений Ермолов.

По его словам, все найденные объекты будут отправлены на материковую часть России, где их изучат, а после, выставят на всеобщее обозрение.