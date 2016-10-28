Очередные российские олимпийские чемпионы решили выставить на продажу подаренные за "золото" на Играх в Рио автомобили BMW X6.

Как сообщает пресс-служба Авто.ру, такими машинами были награждены золотые призёры Игр в Рио. Владельцами объявлений указаны Сергей и Павел, они просят за автомобили 4 и 4,9 млн рублей соответственно.

По данным пресс-службы, стоимость новых BMW X6 последнего поколения аналогичной комплектации в Москве начинается от 5 млн рублей — так что фанаты сборной могут приобрести наградные автомобили ниже рыночной стоимости.

"Золотой" олимпийский автомобиль 2016 года продавался в Интернете лишь однажды: он был выставлен 25 августа представителем олимпийской чемпионки по фехтованию за 4,6 млн рублей. Автомобиль был продан всего за несколько часов, а страницу объявления из-за широкого резонанса за первые сутки посетили более 1,5 млн пользователей.