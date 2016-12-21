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Российские моряки, похищенные пиратами в Нигерии, освобождены

  • Ольга Захарец

Они находились в плену 20 дней

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Сегодня стало известно о том, что российские моряки, захваченные в плен пиратами, были освобождены. Об этом говорится на официальной странице посольства России в Нигерии в Twitter.

 

– Посольство России в Нигерии сообщает: вечером 20.12.16 были освобождены российские моряки, похищенные пиратами в Гвинейском заливе 30.11.16, – говорится в ведомства.

В дипломатическом представительстве также выразили благодарность всем тем, кто принимал участие в вызволении российских граждан из плена.

О состоянии освобождённых ничего не сообщается.

Напомним, что о захвате судна-рефрижератора "Сароник Бриз" в территориальных водах Бенина стало известно в конце прошлого месяца. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

1 декабря появилась информация о том, что пираты покинули судно, взяв в заложники троих моряков – капитана корабля, второго механика и повара.

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