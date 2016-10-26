Ритейлер "Дикси" оборудовал свыше 2,6 тыс. своих магазинов биометрическим оборудованием с использованием технологии идентификации сотрудников по отпечатку пальца. Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети. Таким образом бизнес пытается повысить трудовую дисциплину и автоматизировать процесс учёта рабочего времени.

Пилотный проект прошёл в двух городах – Туле и Рязани. В течение пяти месяцев сотрудники 159 магазинов тестировали новую систему.

Сканируя отпечаток, сотрудники отмечают время прихода на работу и ухода с неё, отмечают в "Дикси". Биометрические данные оперативно передаются в центральный офис компании, где и происходит расчёт оплаты труда с привязкой к фактическому количеству отработанных часов.