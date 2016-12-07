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Российские финалисты конкурса Metro Рhoto Сhallenge рассказали, что их вдохновляет на работу

  • Алёна Якубовская

Первый этап конкурса Metro Photo Challenge завершён. Перед вами три финалиста, которых выбрали читатели, и три финалиста, которых выбрало жюри. Теперь лучшие фотографы России будут бороться на международном уровне. Глобальные победители конкурса будут объявлены 15 декабря. Они получат главный приз – ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ ПАСХИ.

Роман Родионов (Санкт-Петербург),  33 года

 1.  Как давно вы занимаетесь фотографией?

- Примерно 6-7 лет. Я долгое время занимался музыкой, но потом она как-то отошла на второй план, и теперь больше увлекаюсь фотографией. Это не моя основная работа, больше как хобби. А вообще я работаю на заводе наладчиком станков.

2. Расскажите немного об истории фотографии-победительницы.

 - Мы с приятелем отдыхали на острове Санторини и поехали специально в другой город снимать рассветы и закаты. А так как там остановиться нам было негде, то мы всю ночь просидели на смотровой площадке небольшого замка, ждали рассвета. И вот пришла идея сделать фотку ожидания «золотого часа», когда можно сделать красивую пейзажную фотографию. На снимке я и мой приятель. Мы поставили аппарат на штатив, выставили вспышку, и получился такой кадр

3. В чем вы черпаете вдохновение?

 - Наверное в людях, природе и путешествиях.

Путешественники на привале / Роман Родионов (Санкт-Петербург). Категория "Путешественники"

Путешественники на привале / Роман Родионов (Санкт-Петербург). Категория "Путешественники"

Лена Гонтаренко (Санкт-Петербург), 40 лет

1. - Наверное это состоит из двух этапов. Сначала в детстве лет с 6 и до 19-ти, но это было как обычно: с папой, на плёнку, Дворец пионеров, фотостудия. Потом я забросила -  из-за зрения снимать на пленку и наводить резкость не получалось. И с 2008 года я начала снимать на цифру. Училась заново, хотя база уже какая-то наверное была. Но все равно как в первый раз.

2. - Это выстраданная фотография. Дело в том, что у меня очень плохое зрение, и как-то я потеряла очки. Новые стоили бы 40 тысяч. И я попыталась жить без очков. Первые две недели даже из дома не выходила. В конце концов я взяла фотоаппарат (он же всё увеличивает) и пошла в город. И в Московском районе набрела на стройку. Там был строительный забор и такой свет, что даже слепой увидит. Очень красивый изумительный свет. Для Петербурга это редкость. У нас он жесткий. Либо солнце, либо глубокая синь. 

 И я часов пять сидела в засаде и всё снимала. Солнце двигалось, всё менялось, я искала ракурс, и потом в кадр въехал герой фото. А вообще в этот день я должна была сидеть дома, и ничего бы не случилось. Эту фотографию я очень люблю. 

3. - Оно просто приходит

Городской путешественник/ Лена Гонтаренко (Санкт-Петербург). Категория: Городские путешествия

Городской путешественник/ Лена Гонтаренко (Санкт-Петербург). Категория: Городские путешествия

Александр Морозов (Москва), 48 лет

1. - Занимаюсь фотографией очень давно, еще с эпохи ванночек с проявителем и фиксажем, «Крокусом» на столе и страшного фонаря с зеленым светом. Первую камеру, которую мне подарил отец в мои десять лет, я благополучно сломал на второй день и закинул на антресоли. И не вспоминал о ней ещё десять лет. А в 20 лет начал путешествовать по СССР, появилась потребность как-то запечатлеть, где был, что видел. Постепенно увлечение переросло в нечто более серьезное. И тут я думаю не обошлось без папы, вернее его генов. Он у меня был профессиональным художником. 

2. - Снимок “Перед грозой” был сделан на самом севере Карелии этим летом. На одном из многочисленных озёр этого удивительного по красоте края. Я ежегодно стараюсь туда выбираться. В этот раз я только приехал на место, ещё не успел распаковать багажник. Уставший, отмахав 1600 км. А озеро меня встретило вот таким небесным валом, который я не мог не запечатлеть. 

3. - Вдохновение  – штука сложная. По желанию оно не черпается,. Обычно приходит, когда устаю и бросаю всё, и меня несёт как подорванного подальше от суеты и проблем.

Перед грозой / Александр Морозов (Москва). КАТЕГОРИЯ: Путешествие мечты

Перед грозой / Александр Морозов (Москва). КАТЕГОРИЯ: Путешествие мечты

Александра Маркелова (Москва), 34 года

1. -  По-настоящему серьёзно я заинтересовалась фотографией полгода назад. Фотографирование стало для меня способом не просто сохранить картинку, но и передать своё настроение.

2. -  Фотография "За мечтой - к облакам" была сделана в Петропавловске-Камчатском в сентябре этого года. Мне пришлось встать в полчетвёртого ночи и подняться на Мишенную сопку, на 380 метров над уровнем моря. Этот волшебный вид стоил всех затраченных усилий. Именно так выглядит сбывшаяся мечта.

3. -  Я не гонюсь за вдохновением, оно приходит само. Я всего лишь пользуюсь моментом.

 

 

За мечтой - к облакам / Александра Маркелова (Москва) КАТЕГОРИЯ: Путешествие мечты

За мечтой - к облакам / Александра Маркелова (Москва) КАТЕГОРИЯ: Путешествие мечты

Павел Мирошин (Москва),  22 года

1. - Занимаюсь фотографией уже около шести лет. Я хотел показать людям, что для того что бы передать красоту, которая нас окружает, не нужно покупать дорогую фототехнику, а главное видеть эту красоту своим внутренним взглядом, что я и доказал, делая свои фотографии на простой любительский фотоаппарат.

2. - Я увидел открытую форточку и подумал: "интересно, а получится ли показать спокойствие и движение на одной фотографии".

3. - Меня вдохновляет то, что, когда люди смотрят мои фотографии, они замечают, что наш мир намного ярче и светлей, чем многие думают.

 

 

Метро / Павел Мирошин (Москва) КАТЕГОРИЯ: Городские путешествия:

Метро / Павел Мирошин (Москва) КАТЕГОРИЯ: Городские путешествия:

Павел Жигалов (Пермь)

Фотография "Снегоходчик

Российские финалисты конкурса Metro Рhoto Сhallenge рассказали, что их вдохновляет на работу

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