Российские финалисты конкурса Metro Рhoto Сhallenge рассказали, что их вдохновляет на работу

Роман Родионов (Санкт-Петербург), 33 года 1. Как давно вы занимаетесь фотографией? - Примерно 6-7 лет. Я долгое время занимался музыкой, но потом она как-то отошла на второй план, и теперь больше увлекаюсь фотографией. Это не моя основная работа, больше как хобби. А вообще я работаю на заводе наладчиком станков. 2. Расскажите немного об истории фотографии-победительницы. - Мы с приятелем отдыхали на острове Санторини и поехали специально в другой город снимать рассветы и закаты. А так как там остановиться нам было негде, то мы всю ночь просидели на смотровой площадке небольшого замка, ждали рассвета. И вот пришла идея сделать фотку ожидания «золотого часа», когда можно сделать красивую пейзажную фотографию. На снимке я и мой приятель. Мы поставили аппарат на штатив, выставили вспышку, и получился такой кадр 3. В чем вы черпаете вдохновение? - Наверное в людях, природе и путешествиях.

Лена Гонтаренко (Санкт-Петербург), 40 лет 1. - Наверное это состоит из двух этапов. Сначала в детстве лет с 6 и до 19-ти, но это было как обычно: с папой, на плёнку, Дворец пионеров, фотостудия. Потом я забросила - из-за зрения снимать на пленку и наводить резкость не получалось. И с 2008 года я начала снимать на цифру. Училась заново, хотя база уже какая-то наверное была. Но все равно как в первый раз. 2. - Это выстраданная фотография. Дело в том, что у меня очень плохое зрение, и как-то я потеряла очки. Новые стоили бы 40 тысяч. И я попыталась жить без очков. Первые две недели даже из дома не выходила. В конце концов я взяла фотоаппарат (он же всё увеличивает) и пошла в город. И в Московском районе набрела на стройку. Там был строительный забор и такой свет, что даже слепой увидит. Очень красивый изумительный свет. Для Петербурга это редкость. У нас он жесткий. Либо солнце, либо глубокая синь. И я часов пять сидела в засаде и всё снимала. Солнце двигалось, всё менялось, я искала ракурс, и потом в кадр въехал герой фото. А вообще в этот день я должна была сидеть дома, и ничего бы не случилось. Эту фотографию я очень люблю. 3. - Оно просто приходит

Александр Морозов (Москва), 48 лет 1. - Занимаюсь фотографией очень давно, еще с эпохи ванночек с проявителем и фиксажем, «Крокусом» на столе и страшного фонаря с зеленым светом. Первую камеру, которую мне подарил отец в мои десять лет, я благополучно сломал на второй день и закинул на антресоли. И не вспоминал о ней ещё десять лет. А в 20 лет начал путешествовать по СССР, появилась потребность как-то запечатлеть, где был, что видел. Постепенно увлечение переросло в нечто более серьезное. И тут я думаю не обошлось без папы, вернее его генов. Он у меня был профессиональным художником. 2. - Снимок “Перед грозой” был сделан на самом севере Карелии этим летом. На одном из многочисленных озёр этого удивительного по красоте края. Я ежегодно стараюсь туда выбираться. В этот раз я только приехал на место, ещё не успел распаковать багажник. Уставший, отмахав 1600 км. А озеро меня встретило вот таким небесным валом, который я не мог не запечатлеть. 3. - Вдохновение – штука сложная. По желанию оно не черпается,. Обычно приходит, когда устаю и бросаю всё, и меня несёт как подорванного подальше от суеты и проблем.

Александра Маркелова (Москва), 34 года 1. - По-настоящему серьёзно я заинтересовалась фотографией полгода назад. Фотографирование стало для меня способом не просто сохранить картинку, но и передать своё настроение. 2. - Фотография "За мечтой - к облакам" была сделана в Петропавловске-Камчатском в сентябре этого года. Мне пришлось встать в полчетвёртого ночи и подняться на Мишенную сопку, на 380 метров над уровнем моря. Этот волшебный вид стоил всех затраченных усилий. Именно так выглядит сбывшаяся мечта. 3. - Я не гонюсь за вдохновением, оно приходит само. Я всего лишь пользуюсь моментом.

Павел Мирошин (Москва), 22 года 1. - Занимаюсь фотографией уже около шести лет. Я хотел показать людям, что для того что бы передать красоту, которая нас окружает, не нужно покупать дорогую фототехнику, а главное видеть эту красоту своим внутренним взглядом, что я и доказал, делая свои фотографии на простой любительский фотоаппарат. 2. - Я увидел открытую форточку и подумал: "интересно, а получится ли показать спокойствие и движение на одной фотографии". 3. - Меня вдохновляет то, что, когда люди смотрят мои фотографии, они замечают, что наш мир намного ярче и светлей, чем многие думают.