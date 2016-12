Российские фильмы не получат престижную кинопремию "Золотой глобус"

Полный список номинантов

Лучший актер сериала (комедия или мюзикл)

Дональд Гловер, "Атланта" (FX)

Гаэль Гарсиа Берналь, "Моцарт в джунглях" (Amazon)

Энтони Андерсон, "Черноватый" (ABC)

Джеффри Тэмбор, "Очевидное" (Amazon)

Ник Нолти, "Грейвс" (Epix)

Лучшая актриса сериала (драма)

Вайнона Райдер, "Очень странные дела" (Netflix)

Клер Фой, "Корона" (Netflix)

Эван Рэйчел Вуд, "Мир Дикого Запада" (HBO)

Катрина Балф, "Чужестранка" (Starz)

Кери Рассер, "Американцы" (FX)

"Лучшая песня"

How Far I’ll Go, "Моана"

Can’t Stop the Feeling!, "Тролли"

Faith, "Зверопой"

City of Stars, "Ла-ла-ленд"

Gold, "Золото"

"Лучшая актриса второго плана"

Виола Дэвис, "Ограды"

Мишель Уильямс, "Манчестер у моря"

Наоми Харрис, "Лунный свет"

Николь Кидман, "Лев"

Октавия Спенсер, "Скрытые фигуры"

Лучшая женская роль (драма)

Натали Портман, "Джеки"

Эми Адамс, "Прибытие"

Джессика Честейн, "Мисс Слоун"

Рут Нега, "Лавинг"

Изабель Юппер, "Она"

Лучшая комедия или мюзикл

"Ла-ла-ленд", La La Land

"Женщины ХХ века", 20th Century Women

"Флоренс Фостер Дженкинс", Florence Foster Jenkins

"Синг Стрит", Sing Street

"Дэдпул", Deadpool

"Лучшая драма"

"Лунный свет", Moonlight

"Манчестер у моря", Manchester by the Sea

"Лев", Lion

"Скрытые фигуры", Hidden Figures

"По соображениям совести", Hacksaw Ridge

"Любой ценой", Hell or High Water

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)

Райан Гослинг, "Ла-ла-ленд"

Хью Грант, "Флоренс Фостер Дженкинс"

Колин Фаррелл, "Лобстер"

Райан Рейнольдс, "Дэдпул"

Джона Хилл, "Парни со стволами"

Лучшая мужская роль (драма)

Кейси Аффлек, "Манчестер у моря"

Дензел Вашингтон, "Ограды"

Джоэл Эдгертон, "Лавинг"

Эндрю Гарфил, "По соображениям совести"

Вигго Мортенсен, "Капитан Фантастик"

Лучший актер сериала (драма)

Рами Малек, "Мистер Робот" (USA)

Мэттью Риз, "Американцы" (FX)

Боб Оденкерк, "лучше звоните Солу" (AMC)

Билли Боб Торнтон, "Голиаф"Amazon)

Лив Шрайбер, Рэй Донован (Showtime)

Лучший режиссер

Дэмьен Шазелл, "Ла-ла-ленд"

Кеннет Лонерган, "Манчестер у моря"

Барри Дженкинс, "Лунный свет"

Том Форд, "Под покровом ночи"

Мел Гибсон, "По соображениям совести"

Лучшая актриса (комедия или мюзикл)

Эмма Стоун, "Ла-ла-ленд"

Аннетт Бенинг, "Женщины ХХ века"

Мерил Стрип, "Флоренс Фостер Дженкинс"

Хейли Стейнфелд,"Семнадцатилетний рубеж"

Лили Коллинз, "Правила побоку"

Лучший телевизионный сериал (драма)

"Игра престолов", Game of Thrones (HBO)

"Очень странные дела", Stranger Things (Netflix)

"Корона", The Crown (Netflix)

"Мир Дикого Запада", Westworld (HBO)

"Это мы", This Is Us (NBC)

Лучший мини-сериал или фильм для ТВ

"Американская история преступлений", The People v. O.J. Simpson: American Crime Story (FX)

"Ночной администратор", The Night Manager (AMC)

"Однажды ночью", The Night Of (HBO)

"Костюмер", The Dresser (Starz)

"Пр5ступление по-американски", American Crime (ABC)

Лучшая актриса сериала (комедия или мюзикл)

Джулия Луи-Дрейфус, "Вице-президент" (HBO)

Иса Рэй, "Белая ворона" (HBO)

Рэйчел Блум, "Чокнутая бывшая" (CW)

Джина Родригез, "Девчтвенница" (CW)

Трэйси Эллис Росс, "Черноватый" (ABC)

Сара Джессика Паркер, Развод (HBO)

Лучший анимационный фильм

"Кубо. Легенда о самурае", Kubo and the Two Strings

"Моана", Moana

"Зверополис", Zootopia

My Life as a Zucchini

"Зверопой", Sing

Лучший фильм на иностранном языке

"Она", Elle (Франция, Германия, Бельгия)

"Божественные", Divines (Франция)

"Тони Эрдманн", Toni Erdmann (Германия, Австрия, Румыния)

"Неруда", Neruda (Чили, Испания, Франция, Аргентина)

"Коммивояжер", The Salesman (Южная Корея)

Лучший сценарий

"Манчестер у моря"

"Лунный свет"

"Под покровом ночи"

"Ла-ла-ленд"

"Любой ценой"

Лучший актер второго плана

Махершала Али, "Лунный свет"

Дев Патель, "Лев"

Джефф Бриджес, "Любой ценой"

Саймон Хелберг, "Флоренс Фостер Дженкинс"

Аарон Тейлор-Джонсон, "Под покровом ночи"

Лучший сериал (комедия)

"Очевидное" (Transparent), Amazon

"Атланта" (Atlanta), FX

"Вице-президент", (Veep), HBO

"Черноватый", (Black-ish), ABC

"Моцарт в джунглях", (Mozart in the Jungle), Amazon

Лучший актёр телефильма/мини-сериала

Кортни Б. Вэнс, "Американская история преступлений" (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story), FX

Риз Ахмед, "Однажды ночью", (The Night Of), HBO

Джон Туртурро, (The Night Of), HBO

Том Хиддлстон, "Ночной администратор" (The Night Manager), AMC

Брайан Крэстон, "До самого конца", (All the Way), HBO