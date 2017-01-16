Случай с блокировкой машины «скорой помощи» на Камчатке, когда легковушка не дала медикам проехать, что привело к опозданию и смерти пациента, получила неожиданное продолжение. Сначала на ситуацию отреагировала Вероника Скворцова.

– В подобных ситуациях водитель может оставаться выяснять отношения, а врачи в соседний подъезд идут пешком», – сказала министр, напомнив, что сама раньше работала на «скорой».

На слова Вероники Игоревны медики страны отреагировали обидой в виде поэзии. Адвокат Арина Субботина предложила всем публиковать в Сети короткие стихи, которые заканчиваются фразой: «Это медик виноват».

– Я такого резонанса, признаться, не ожидала, – сказала Metro Арина. – Видимо, накипело. Врачам надоело, что их профессию низводят до уровня «официанта», а главврачи и даже министр не заступаются за них, а лишь пытаются замять конфликт по принципу «клиент-пациент всегда прав». Именно это и развязывает языки и руки гражданам, которые оскорбляют и даже избивают медиков.

По словам адвоката, самым смешным четверостишьем на тему ей показалось «Санитарка Джамиля обвалила курс рубля».