В Екатеринбурге дайверы решили отпраздновать Новый год заранее. Они нарядили ёлку и... спустили её на дно бассейна, а затем в традиционных костюмах Деда Мороза и Снегурочки совершили получасовое погружение. В празднике участвовали дети 8-9 лет.

Ёлку на дне бассейна удерживал груз, при этом она была обмотана гирляндой, которая светится под водой. Дайверы ныряли группами по четыре человека. Бессменно на дне находились Дед Мороз и Снегурочка.

– Нам было очень весело, мы водили хоровод и играли в "ладушки", – рассказывает Metro председатель дайв-центра "Тритон" и инструктор Сергей Кондрашин. – Я был Дедом Морозом, в костюме чувствовал себя комфортно. Снегурочкой была дайв-мастер Лена. Устроили для деток фотосессию. Подарки вручали "на берегу" (смеётся).

Сергей отметил, что заранее отпраздновать Новый год им пришлось из-за большого числа желающих поучаствовать в подводном представлении. В шоу участвовали дети, которые учатся плавать в этом бассейне – руководители дайв-центра предложили их родителям такую акцию, она им понравилась. Перед этим с детьми было совершено пробное погружение.

Ближе к праздникам запланировано ещё несколько подобных новогодних мероприятий с участием специалистов дайв-центра.

По словам Сергея, подводные костюмированные представления – добрая традиция. Больше всего они нравятся детям, именно поэтому новогодний праздник прошёл на дне бассейна, а не подо льдом.

– Детки видят представление и понимают, что на дно погружаются не боги, что это доступно для многих, – говорит Сергей.

Он раскрыл тайну – в дайв-центре хотят сделать традиционным также и погружение под воду в День всех влюблённых.

– У нас опускаются на дно влюблённые пары, таким необычным способом они показывают своё отношение друг к другу, – отметил дайвер.

Единственный недостаток подобного празднования – под водой нельзя целоваться в масках.