В Макао завершился чемпионат мира по смешанным единоборствам, в котором триумфально выступила сборная России, одержав победы во всех семи весовых категориях.

В самой тяжёлой весовой категории (свыше 93 кг) победу одержал Исагаджиев Амирхан. Он победил казахстанца Сулейманова Алимхана техническим нокаутом в первом раунде, передаёт "Чемпионат.com".

Остальные результаты турнира:

Нурмагомедов Омар (весовая категория до 61,2 кг) единогласным решением судей победил Микитенко Артура из Чехии.

Тайгибов Курбан (весовая категория до 65,8 кг) единогласным решением судей победил Велиева Эльнура из Украины.

Рамазанов Мурад (весовая категория до 70,3 кг) техническим нокаутом в 1 раунде победил Ли Ченга из Китая.

Расулов Алибег (весовая категория до 77,1 кг) единогласным решением судей победил Дазаева Гойти из Казахстана.

Хирамагомедов Гамзат (весовая категория до 84 кг) единогласным решением судей победил Гезалова Идриса из Украины и стал двукратным чемпионом мира по ММА.

Анкалаев Магомед (весовая категория до 93 кг) стал двукратным чемпионом мира по ММА. Лау Роберт из Германии отказался от поединка.