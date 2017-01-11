Телеведущая и журналист Эвелина Хромченко удивила своих поклонников новым фото. Пользователи просто не узнали телеблондинку. Дело в том, что во время фотосессии для одного известного журнала на лице Хромченко отсутствовали очки – её фирменный аксессуар, а также телеведущая изменила причёску и макияж. К смене имиджа блондинка отнеслась с юмором. – А без очков, дорогие мои, я вас, конечно, люблю, но не вижу, – подписала Хромченко фото в Instagram, сопроводив комментарий хэштегами #ЭтоЧтоВы...