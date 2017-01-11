Российские биатлонисты Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков в составе эстафетной четвёрки завоевали серебряные медали на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Первыми финишировали норвежцы (Бьорндален, Кристиансен, Абе-Лунд, Свендсен), а третье место заняли хозяева из сборной Германии (Лессер, Пайффер, Долль, Шемп).
На протяжении большей части гонки россияне шли на первой позиции, но на финише лидер норвежской команды Эмиль Хегле Свендсен все-таки обошёл нашего биатлониста Бабикова.
После этой гонки сборная России вышла на первое место в зачёте эстафеты на Кубке мира. В первой эстафете сезона наши биатлонисты также заняли второе место.