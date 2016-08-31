Российские банки выпустили уже 220 тыс. карт национальной платежной системы "Мир". Массовая эмиссия ожидается в сентябре, когда к их выпуску подключится Сбербанк. Об этом РИА "Новости" заявил глава Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев.

– 114 российских банков стали участниками платежной системы "Мир", из них 28 приступили к эмиссии карт, – говорит Комлев. – Свыше 50 банков уже полностью раскрыли свои банкоматные сети для приема карт и активно работают над раскрытием эквайринговых торгово-сервисных сетей. Сегодня к приему карт подключено свыше 50 тысяч банкоматов – это серьёзная доля рынка. Из последних присоединившихся надо отметить "ВТБ 24", это очень крупная сетка. "Мир" уже зашагал по всей России.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что в сентябре выпуск платёжных карт системы "Мир" начнётся в пилотном режиме. Во всех отделениях крупнейшей кредитной организации карты будут доступны с октября. В Сбербанке пообещали, что к концу года половина POS-терминалов банка и все банкоматы будут принимать карты "Мир".