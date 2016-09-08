Недавно в Москве тверк-танцовщица Алёна Астахова устроила шоу в костюме школьницы возле здания учебного заведения. Репортёр Metro поговорил об этой акции с "российской королевой тверка" Екатериной Мельниковой и заодно узнал, что нужно делать, чтобы стать профессионалом в "попотрясе".

– Мы хотели повеселить народ, разгрузить жестокую атмосферу первого сентября, когда люди гоняются за лучшими канцелярскими принадлежностями, – объяснила Алёна свой "школьный попотряс" Metro. – К нам подошли охранники, грозились вызвать полицию. Мы объяснили, что не террористы и скоро уйдём. Это был будний день, старались делать так, чтобы нас не видели дети. Одна девушка, проходившая мимо, была недовольна, стала читать нам нотации.

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предоставила Алёна Астахова Фото:

Ещё больше критики посыпалось в адрес креативщиков после публикации видео. Екатерина Мельникова, которая не только профессионально танцует тверк, но и обучает ему всех желающих, осудила свою коллегу за акцию.

– Я знакома с творчеством этой девушки, – заявила Катя Metro. – Я не поддерживаю такие акции и считаю, что такие видео вызывают только отрицательную оценку со стороны общества. Станцевать технично и музыкально, и потрясти голой попой возле школы – две разные вещи!

Сама Катя согласится танцевать тверк далеко не в любом месте.

– Я считаю, что тверк – очень откровенный танец, и для меня существуют определённые границы, которых я придерживаюсь. Это касается, в первую очередь, внешнего вида, манеры, подачи и, естественно, места!

Российская королева тверка отметила, что профессионально трясти попой сможет далеко не каждый:

– Многие считают, что для того чтобы научиться мастерски работать бёдрами и ягодицами, не требуется прилагать особых усилий. На самом деле это совсем не так! Чтобы достичь определённого уровня в этом деле, как и в любом другом танцевальном направлении, необходимо очень много тренироваться. Именно благодаря упорным ежедневным тренировкам мне удалось выйти на очень неплохой уровень и заслужить внимания поклонников. Чтобы танец выглядел эффектно, нужно очень много времени потратить на отработку техник, на музыкальность и на прокачку бёдер и ягодиц! Всё это необходимо делать под надсмотром тренера.

Тверк-танцовщица рассказала, какую часть тела необходимо тренировать больше всего.

– Тверк – это танец попы! Попа – главный "инструмент"! Нужно стремиться к тому, чтобы её внешний вид был идеален! Круглая, упругая и подтянутая попка! Мои любимые упражнения – присед, становая тяга и выпады.

Катя призналась, что мужчины обычно бурно реагируют на её танцы, а вот друзья и родственники поначалу к увлечению девушки относились с недоверием.

– Когда я танцую, чаще всего у мужчин просто пропадает дар речи. В то же время мои друзья и семья не сразу приняли всерьёз то танцевальное направление, которое я выбрала и которому обучаю других. Но со временем всё изменилось!

За всё время выступлений на сцене никаких курьёзных случаев Катя припомнить не может – а вот у её подруги однажды случился настоящий форс-мажор:

– Самый курьезный случай произошёл с одной моей хорошей знакомой! Правда, это был не совсем тверк. При выполнении акробатического элемента нижняя часть ее костюма разлетелась на две части! Зрители отнеслись с пониманием... Такое случается!