Российская хоккеистка рассказала Metro, как удалось заткнуть чешские трибуны

Молодёжные чемпионаты мира по хоккею, особенно среди женских команд, не пользуются большой популярностью в России. Так было и на этом турнире в Чехии во время группового этапа, пока не случился четвертьфинальный матч против хозяек, который сборная России выиграла со счётом 2:0. Под конец встречи наши девушки подрались с чешками, а после игры местные болельщики освистали национальный гимн России, однако россиянки не растерялись, а отвернулись от соперниц и стали громко петь. После игры капитан российской команды Нина Пирогова сказала, что чешки провоцировали их.

"Они играли грязно, постоянно старались вывести нас на эмоции", – цитирует Пирогову сайт Федерации хоккея России (ФХР).

При этом в чешских СМИ в грубости обвиняют именно россиянок, а свист объясняют недовольством дракой, а не антироссийскими настроениями.

"Они перешли грань. Россиянки использовали клюшки как палки и били нас весь матч", – цитирует hokej.cz главного тренера чешок Яна Фидрмуча в статье под заголовком "Как противно! Матч юниорок с Россией закончился массовой дракой".

ФХР подала жалобу на поведение чешских болельщиков, а президент Международной федерации хоккея Рене Фазель обещал рассмотреть данный инцидент.

Несмотря на неприятную ситуацию в четвертьфинале, россиянки смогли завоевать бронзовые медали. В матче за выход в финал сборная России была разгромлена США со счётом 0:6, зато в матче за бронзу наша команда победила сборную Швеции – 2:0.