На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место россиянка Татьяна Акимова показала лучший результат в спринте, чисто отработав на двух огневых рубежах.

Раньше Акимова не только не выигрывала золотых медалей этапов Кубка мира, но и вообще не попадала на подиум. При этом в личных гонках она никогда не поднималась выше 12-го места.

По словам спортсменки, которая финишировала с лучшим промежуточным результатом, перед стартом она ставила перед собой задачу отработать по максимуму.

"Честно говоря, не верила в то, что смогу забраться так высоко, - приводит слова Акимовой "Спорт-Экспресс". - Хорошо отработала на огневых рубежах. На последнем круге старалась работать с Габриэлой Коукаловой. Она на финише немного сбавила. Я постаралась как можно лучше воспользоваться подходящим моментом.Темп для меня был вполне комфортным. Я сегодня волновалась, но поставила себе задачу отработать по максимуму".

Акимова опередила на финише француженку Анаис Шевалье (на 4 секунды) и американку Сьюзен Данкли (на 5 секунд).

Стоит отметить, что блестящий результат Акимова показала на фоне очередных допинговых слухов, которые ходят вокруг российских спортсменов.