Российская балерина Анастасия Волочкова показала всем своим поклонникам милую белую киску по имени Лакки, которую ей привезли из Донецка.

Instagram, Волочкова

Анастасия Волочкова продолжает баловать своих поклонников трогательными фотографиями на своей страничке в Instagram. На этот раз она выложила снимок, на котором держит на руках белую кошку.

"Утро началось с прекрасного события! – пишет Волочкова. –🏻 До нас добрался из Донецка котенок Лакки!🏻 Я так долго его ждала!🏻 Как я писала ранее, это племянник нашего кота Гуччи, которого загубили ветеринары...

Не знаю, не обалдеет ли это созданье от масштабов моего особняка... Но он очень милый и не прячется, а старается быть ближе к людям. Я так люблю всё белое!"