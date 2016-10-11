В США задержали 26-летнюю гражданку РФ Светлану Захарову, известную также как Светлану Трэвис. Об этом во вторник сообщает телеканал ABC со ссылкой на собственные источники.

Девушку подозревают в попытке вымогательства 50 тысяч долларов у экс-губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спитцера, подлоге документов по другому делу, а также в афёре с недвижимостью, в результате которой она получила 18 тысяч долларов.

Адвокат россиянки пока никак не прокомментировал задержание своей подопечной. Ожидается, что дело Захаровой будет рассмотрено в уголовном суде Манхэттена в ближайшие дни.

Напомним, что в феврале текущего года Светлана Захарова обвинила Элиота Спитцера в насилии над ней, совершённом в номере отеля "Плаза". Однако, по словам адвоката губернатора Адама Кауфмана, все обвинения девушки были сфальсифицированы.

По его словам, в феврале 2016 года Захарова позвонила Спитцеру и сказала, что возвращается в Россию через Нью-Йорк, и предложила встретиться в The Plaza Hotel.

У них был краткий и дружеский разговор, а затем господин Спитцер ушёл, - сказал Кауфман.

Через несколько часов женщина позвонила экс-губернатору и попросила, чтобы он вернулся в гостиницу. После этого она набрала номер экстренной службы и сказала, что порезалась, потом перезвонила и попыталась отменить вызов, но полиция уже была на пути в гостиницу.

Прибывшие на место правоохранители заметили на запястьях Захаровой порезы и отвезли её в больницу. Там она рассказала врачам, что Спитцер набросился на неё, душил, а потом толкнул. Несмотря на это, россиянка не стала выдвигать никаких обвинений в его адрес, а на следующий день вернулась в Россию.