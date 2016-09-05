Около 21 часов 4 сентября теплоход "Йокогама" под флагом Того, который следовал в Турцию из Ростова-на-Дону обнаружил в водах Чёрного моря женщину на доске для виндсёрфинга и поднял её на борт. Члены экипажа увидели женщину в 50 милях от берега Керчи, сообщает Морская спасательная служба Росморречфлота.

Выяснилось, что россиянка занималась на доске, и ветром её отнесло далеко от берега. Вернуться к суше самостоятельно она не смогла, и провела в открытом море около суток.

Утром 5 сентября к судну были направлены спасатели, которые доставили женщину в Тамань и передали врачам.