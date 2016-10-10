Обладательницей титула "Самое красивое лицо мира 2016", который проходил в Монголии, стала журналист и сотрудница телеканала "Афонтово" из Красноярска Алёна Раева.

Россиянка была признана лучшей из 60 девушек, участвовавших в конкурсе. В топ-5 также вошли конкурсантки из Замбии, Филиппин, Монголии и Португалии.

Алёна согласилась ответить на вопросы Metro и рассказала о своём участии в конкурсе "Самое красивое лицо мира 2016".

Что это за конкурс "Самое красивое лицо мира", и как вы в него попали?

– Официально конкурс называется Face of Beauty International. Это мой не первый международный конкурс, туда я попала через Академию международных конкурсов красоты, которая находится у нас в городе. Сам конкурс очень масштабный и каждый год он поддерживает очень важные проекты. Например, в этом году мы участвовали в акции #savemazaalai по спасению вымирающего вида медведей – Мазаалай.

Какие конкурсы были? И сколько всего этапов пришлось пройти?

– Этапов было четыре: национальные костюмы, спортивный этап, бикини и выход в вечерних платьях. Что очень приятно, я вошла в топ 15 в каждом этапе.

Кто был самым сильным соперником на ваш взгляд?

– Все девушки были очень хорошо подготовлены, у некоторых даже были свои визажисты и парикмахеры! Хотя, соперничество не чувствовалось. Мы все сдружились, даже уезжать не хотелось, уезжали со слезами на глазах.

Какой приз достался обладательнице титула "Самое красивое лицо мира 2016"?

– Подарков было очень много. Но особенно понравилась картина, которую специально для победительницы нарисовал известный в Монголии художник. Ну, и конечно корона и денежный приз)

Что больше всего запомнилось из поездки в Монголию? Что бы посоветовали посетить в этой стране нашим читателям?

– Мне очень понравилась Монголия, она превзошла все мои ожидания. Это настоящая страна контрастов! С одной стороны простор, юрты, пасущиеся стада, кочевники, а с другой огромный мегаполис Улан-Батор. Наверное, посоветовала бы обязательно выехать из города и посетить юрты, огромную статую Чингисхана и пустыню Гоби (хотя, сами мы туда не доехали, но я думаю ещё будет возможность посетить Монголию).

И, пожалуйста, ваш секрет красоты.

– Хи хи:) Интересный вопрос. Секрет красоты!?))) наверное это: чаще улыбаться :)