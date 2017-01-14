Россиянка Бибигуль Мамаева сплела самый большой в мире "Ловец снов". Амулет диаметром 7,42 метров и весом почти 300 кг создавала она и 22 волонтера в течение трех дней с перерывами - в общей сложности 19 часов - еще в марте 2016 года. Однако подтверждение того, что она стала рекордсменкой, пришло к ней лишь под Новый год.

Как рассказала Metro представитель Бибигуль, что стало причиной таких долгих ожиданий - так до конца и неизвестно.

- То не работал официальный сайт книги рекордов Гиннесса и мы не могли направить запрос, то ответ к нам шел две недели. Очень боялись, что непростая политическая ситуация и санкции станут причиной, что рекорд просто не подтвердят, - рассказала Наталья, представитель Бибигуль Мамаевой.

Окончательный ответ Бибигуль узнала в конце лета 2016 года, а сам сертификат держала на руках уже в декабре.

Бибигуль Мамаева - потомственная шаманка, раньше проживавшая в Волгоградской области, сначала сменила прописку на Ленобласть, а затем отправилась в Карелию ставить рекорд.

Бибигуль уже давно увлекается изготовлением "ловцов снов". Однажды она узнала, что в других странах уже установлены рекорды: в Великобритании изготовили "ловца снов" диаметром три метра и чуть меньше - в Америке.

Бибигуль решила не просто побить рекорд и сделать амулет еще больше в диаметре, но и связать его по всем древним обычаям, зарядив его особой силой. По словам представителя Бибигуль Натальи, место тоже было выбрано неслучайно - особая энергетика и чистая природа давали сил.

- Когда уже точно знали, что рекорд зафиксирован, решили заказать медали от книги рекордов Гиннесса для волонтеров, всего 22 штуки. Как оказалось, по правилам, можно перевезти лишь пять таких медалей. И таможня просто не пропускала этот груз - подумали, что мы будем их продавать. Пришлось решать вопрос уговорами и документальными проволочками, - воспоминает Наталья.

Готовый амулет по-прежнему находится в Карелии, его приезжают увидеть сотни туристов. Однако сейчас он закрыт пленкой от непогоды.

- Сама Бибигуль о том, чтобы поставить еще один рекорд, пока даже не заводит речь. Хочет лишь немного обновить готовый амулет. Сама она - человек разносторонний, некогда занималась бизнесом, сейчас поддерживает волонтеров и занимается благотворительностью. К тому же, люди обращаются к ней за помощью с личными проблемами - она продолжает дело поколений и не отказывает в помощи.