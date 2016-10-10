Около 15 тысяч человек из 23 городов России 8 и 9 октября приняли участие в масштабной контрольной, организованной Московским планетарием.

По предварительным данным, большинство участников написали контрольную на тройку. Об этом сообщает сайт Московского планетария.

Тест на знание элементарной астрономии состоял из семи блоков в каждом из которых было по пять заданий на темы: «Знаете ли вы звездное небо?», «Кометы и метеоры», «Солнечная система», «История астрономии», «Звёзды и звёздные миры», «Астрономия в культуре и искусстве», «Космонавтика».

- Задания для Всероссийской контрольной по астрономии были составлены научно-методическим отделом и Учёным советом Московского планетария, куда входят ведущие учёные России. Участникам теста не требовалось проводить каких-либо математических расчётов или знать физические формулы. Скорее, это была проверка эрудиции, знаний об устройстве окружающего мира и Вселенной, — отметила Научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

К примеру, участникам предлагалось ответить, сколько созвездий на небе, назвать самую горячую и холодную планеты Солнечной системы или самый распространенный в космосе химический элемент.

Наибольшие затруднения вызвали вопросы о первооткрывателях планет и их спутников и о космических исследованиях. Так, первооткрывателем Плутона очень часто называли Вильяма Гершеля, первенство мягкой посадки на Марс отдавали Японии, а первым человеком, совершившим выход в открытый космос, называли Германа Титова.

Напомним, что в марте этого года Московский планетарий инициировал сбор подписей о возвращении астрономии в школу, и всего за полгода было собрано более 30 тысяч подписей.

В задачи Всероссийской контрольной по астрономии входило проверить, как повлияло на уровень знаний россиян почти двадцатилетнее отсутствие предмета в сетке обязательных школьных дисциплин.

Окончательные итоги Всероссийской олимпиады по астрономии будут опубликованы в течение месяца.

Тест с правильными ответами и комментариями можно найти на сайте Московского планетария.