Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете европейского чемпионата по профессиональной подготовке EuroSkills 2016. Это один из значимых итогов деятельности уходящего 2016 года организации WorldSkills Russia, в деятельности которой принимают участие уже 82 из 85 регионов РФ, а также 17 крупнейших корпораций.

Из Швеции, где вначале декабря проходили соревнования, наши ребята привезли три золотые, пять серебряных и пять бронзовых медалей.

Участники национальной сборной WorldSkills Russia доказали свое превосходство в таких областях как электроника, обслуживание холодильной и вентиляционной техники и дизайн интерьера, завоевав «золото» в соревнованиях по этим специальностям. Серебряные медали привезли на родину российские конкурсанты по графическому дизайну, мобильной робототехнике и предпринимательству, а бронзовые – команда по сетевому и системному администрированию, акватронике и 3D моделированию компьютерных игр. Максим Кадников, обладатель золотой медали по специальности «Электроника», стал обладателем титула Best of nation как лучший представитель сборной своей страны.

С победой на конкурсе российскую сборную поздравил Президент РФ Владимир Путин. «Вы блестяще выступили во многих дисциплинах, продемонстрировали отличные профессиональные навыки, серьезный творческий потенциал, умение на равных бороться с сильными, достойными соперниками. Молодцы!», - говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

В нашей стране пока малоизвестно о европейских чемпионатах EuroSkills, которые проводятся с 2008 года под эгидой мирового движения WorldSkills. Их главная цель – содействовать и развивать профессиональное образование молодых рабочих и оценивать уровень профессиональной подготовки в европейском регионе. В состав европейской организации входят представители движения WorldSkills из 28 стран Европы, включая Россию и Казахстан.

Следующий чемпионат европейского первенства в 2018 году примет Венгрия, а еще через два года - Австрия. А вот почетное право провести очередные международные соревнования WorldSkills в 2019 году принадлежит России – в городе Казань подготовка конкурса идет полным ходом.

Участие нашей страны в чемпионатах Worldskills безусловно важная составляющая часть работы по восстановлению разрушенной в нашей стране в 90-е годы системы профессионального образования. Многие участники чемпионатов WorldSkills после завершения конкурсов получают предложения от работающих на площадках хедхантеров, причем это может произойти даже на конкурсах регионального уровня. Например, после Международного чемпионата в Бразилии 2015 года восемь участников наше национальной сборной получили предложение о работе от госкорпорации «Росатом», и это лишь один из многих примеров успешного трудоустройства молодых специалистов.