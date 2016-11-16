Потребление кондитерских изделий в России снизилось до 23 кг на человека в год. Это минимальный показатель с 2012 года, приводит статистику Елизавета Никитина, исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка.

Рост потребления сладкого закончился в кризис. Тогда же изменились и привычки сладкоежек. В 2016 году продолжает активно сокращаться сегмент тортов, пирожных и прочих мучных кондитерских изделий недлительных сроков хранения. И наоборот растут продажи печенья, вафель, рулетов и прочих мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения. К тортам, кстати, россияне стали терять интерес ещё в 2013 году.

В кризис сильно упало производство шоколада и шоколадных изделий из-за их дороговизны. Самой стабильной категорией на протяжении последних лет остаются карамель и прочие сахаристые кондитерские изделия.

– Нынешний предновогодний сезон позволяет надеяться на некоторое улучшение обстановки и рост потребления как в силу общего выравнивания ситуации, так и усталости от необходимости экономить, — говорит Никитина. — Кроме того, сладости остаются наиболее доступным видом подарка на предстоящих праздниках, когда на более дорогие уже может не хватать средств