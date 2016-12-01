Сегодня в Кремле президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.

Речь президента длилась 68 минут. После этого Путин покинул зал.

Однако гости мероприятия и не думали расходиться. Некоторые из них захотели почувствовать себя на месте президента России и принялись делать селфи на трибуне, на которой только что выступал Путин.

Как пишет "Газета.ру", после речи Путина возле трибуны собралось много людей. Кто-то делал селфи, кто-то просил коллег сфотографировать их на месте президента России.

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