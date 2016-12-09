За последние пару лет россияне впервые не будут сокращать траты на празднование Нового года. По данным исследования Deloitte, новогодний бюджет среднестатистического россиянина составит 16900 рублей, что на 2% выше трат год назад (16 500 рублей). При этом почти половина этой суммы (43%) уйдёт на подарки, на еду и покупки - 45%, а на развлечения в новогодние праздники — 12%.

Факты: Среди других популярных подарков, покупаемых для взрослых, еда и напитки поднялись с 10-го на 4-е место.

- Такая статистика характерна для городв-миллионников, - пояснил Мetro Сергей Турушев, старший менеджер Департамента аудита. - Опрос проводился через интернет, в нём принимали участие люди разных возрастных групп из различных крупных городов России. Видео с опросом было сделано в одном из московских торговых центров.

Согласно исследованию, с каждым годом увеличивается число россиян, которые собираются приобретать подарки через Интернет. Если в 2015 году лишь 23% респондентов планировали заказывать подарки в онлайн магазинах, то в 2016-м - 31%. Что же касается путешествий во время новогодних кникул, то больше половины россиян (56%) приобретают билеты через интернет. Что любопытно, почти треть онлайн покупок совершается молодыми людьми в возрасте до 34 лет.

Прошлогодняя тенденция, когда россияне предпочитают получать в качестве подарка наличные - сохранилась. Для 64% опрошенных мужчин деньги - самый желанный подарок, и для 69% женщин. На втором месте подарков, которые желают видеть под ёлкой: для мужчин - смартфоны (45%), а у женщин — путешествия (52%). Но, как признались респонденты, они уверены, что, скорее всего, получат в подарок шоколад (51%) и косметику (48%).