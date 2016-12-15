68% интернет-пользователей хотели бы получить в подарок на Новый год гаджет. При этом планируют кому-либо дарить цифровые устройства только 23%. Согласно данным опроса, самыми желанными презентами на Новый год станут смартфоны (40%), компьютеры (19%) и планшеты (14%).

Наиболее популярными брендами среди тех, кто жаждет технологического подарка от Деда Мороза, называют Apple (24%), Samsung (20%) и Sony (10%). Как и в прошлом году, большая часть пользователей планирует покупать подарки в магазинах электроники и российских интернет-магазинах.

По словам Антона Спиридонова, руководителя по стратегическим коммуникациям проекта Hi-Tech Mail.Ru, пользователи привыкли к новой реальности цен и морально готовы потратить более 20 тыс. рублей на покупку техники, это максимальный результат в опросе.

– Статистику подтверждают данные от ритейлеров: в конце года спрос на технику перестал показывать отрицательную динамику, настроения на 2017 год позитивные, – комментирует данные Спиридонов. – Многие ожидают небольшой корректировки цен на гаджеты вниз, а также дальнейшее укрепление спроса. Предновогодние продажи это уже начали демонстрировать.