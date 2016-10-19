С 1 января 2017 года работников в России начнут проверять на их соответствие занимаемой должности. Внедрение профстандартов, которых под эгидой Минтруда разработано уже более 800 по разным профессиям, таким образом должно перейти в практическую плоскость. Впрочем, как рассказали Metro представители бизнеса, эксперты и рекрутеры, за два месяца до часа икс конкретные методики даже не утверждены, а работодатели по большей части не слышали о том, что должны работать по новой схеме.

– При этом профстандарты – не отдалённое будущее, а новая реальность для всех без исключения. Соблюдать их обяжут коммерческие организации и даже индивидуальных предпринимателей, – объясняет Татьяна Малицкая из центра «Аскон».

В целом, объясняет она, профстандарты – идея хорошая. Они могут быть полезны как работникам (в планировании карьеры), так и работодателям (в выдвижении требований к знаниям, навыкам, умениям и образованию соискателей).

– По сути, миссия профстандартов - связать образование с трудовой деятельностью, – поясняет Малицкая. – Вспомним довольно распространённую историю, когда первое, о чём просит начинающего специалиста работодатель, - забыть, чему его учили. Создание профстандартов нацелено на то, чтобы вчерашнему ученику не нужно было забывать, а, наоборот, предстояло применять полученные знания. Работодателю же не приходилось бы обучать молодые кадры с нуля.

Если требования к квалификации сотрудников закреплены в законе, тестирование будет обязательным с 2017 года. Работникам целых отраслей (образование, страхование, перевозки) придётся доказать, что они занимают своё место и получают заслуженную оплату.

В остальных сферах процедура формально добровольная, но бизнес будет заинтересован в тестировании, уверены эксперты. А внедрение системы лоббирует Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

– Работника, который не пройдёт аттестацию, придётся перевести на другую должность, дообучить или распрощаться с ним, – говорит Малицкая. – А вот снизить зарплату на вашей нынешней должности работодатель не сможет.

Бизнес-консультант Алексей Генин считает, что бояться введения профстандартов не стоит.

– Я не думаю, что в 2017 году работодатели массово начнут проверять сотрудников и по результатам тестов их «разжаловать», – отмечает он. – Для больших компаний, конечно, соответствие стандартам – дело чести, но они и так жёстко контролируют трудоустройство. Остальные вряд ли захотят гнать всех на тестирование, поскольку им придётся за это заплатить, что, судя по всему, будет недёшево. Кризис в экономике никто не отменял.

Работодатели в целом пока не спешат признавать стандарты, рассказывает Наталья Галузинская, QR-директор Гильдии профессиональных сообществ. В частности, в силу слабой проработки многих из них. Но отраслевые ассоциации, саморегулирующиеся сообщества готовы работать с профессиональными стандартами, предложенными государством.

Сам экзамен, по словам Натальи Галузинской, будет представлять собой аналог ЕГЭ, только с обязательной практической частью. Под­готовиться к нему теоретически можно, но ­лучше уже всё это уметь н­а практике не менее 6­ месяцев.

– После прохождения экзамена результаты оценки нужно будет подождать, – говорит Малицкая. – На проверку экзамена и обработку данных ЦОКам закон отводит до 30 дней. По прошествии этого времени экзаменуемый получит свидетельство о квалификации, а при неудовлетворительном результате - заключение о прохождении профессионального экзамена с рекомендациями. Кстати, его можно будет оспорить. Эта процедура также предусмотрена в законе. Все выданные свидетельства квалификации, иными словами, каждый соответствующий профстандартам специалист, будут фиксироваться в едином реестре.