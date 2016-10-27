Решение не допускать наших спортсменов на Чемпионат Европы по танцам на колясках связано с приостановкой членства Паралимпийского Комитета России в Международном Паралимпийском Комитете (МПК), прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Федерации спортивных танцев на колясках Ирина Людиновскова:



– Эта проблема продолжает отражаться на всех паралимпийских видах спорта, в том числе и на спортивных танцах на колясках. Мы очень рассчитывали, что к старту европейского турнира ситуация разрешится. Но, к сожалению, мы впервые не примем участие в международных соревнованиях по танцам на колясках. Сильнейшие танцоры планеты посмотрят Чемпионат Европы только как зрители, в интернет-трансляции.



Кроме того, пресс-секретарь Федерации Ирина Людиновскова рассказала, почему в сентябре Санкт-Петербурге все-так прошел Кубок мира по танцам на колясках, несмотря на отстранение Паралимпийского Комитета России.



– Кубок мира давно был запланирован в международном спортивном календаре, Федерация спортивных танцев на колясках не первый год является официальным аккредитованным организатором этих соревнований. Кубок мира – международный рейтинговый турнир, который проходит на территории России и на российские деньги, весь Оргкомитет соревнований – это российские специалисты. Нам все-таки разрешили провести соревнования и принять в них участие, но результаты наших танцоров не учли и не дали нашим российским спортсменам заслуженных рейтинговых баллов.



Возможно, ситуация хоть как-то сдвинется с места к середине ноября, отмечает пресс-секретарь Ирина Людиновскова.



– Эта ситуация наладится только тогда, когда членство Паралимпийского Комитета России в МПК будет восстановлено. По предварительной информации, в середине ноября МПК обещал предоставить критерии, по которым будет проходить восстановление. Будем ждать.