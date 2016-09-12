Россия планирует выступить против нового денежного транша для Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ). Причиной такой позиции является долговой спор между Москвой и Киевом, который до сих пор не урегулирован, заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Соответствующее обращение ведомство собирается направить директору МВФ Кристин Лагард. Вместе с этим ей будет направлена претензия в связи с тем, что ранее фонд внес изменения в свою политику финансирования стран, что сыграло на руку Украине, которая имела при этом задолженность перед Россией.

Вопрос о продлении финансовой помощи Украине, как ожидается, будет рассмотрен 14 сентября. Изначально вопрос об очередном вливании в украинскую экономику должен был быть решён в августе, но данную тему решили отложить на потом. Также надо отметить, что хотя МВФ отметил определённые позитивные сдвиги в реформах на Украине, в организации всё ещё не довольны ходом изменений и рядом непрозрачных схем, которые сохраняются в стране, при том, что рост тарифов в стране идёт полным ходом.

Всего четырехлетняя программа финансовой поддержки Украины рассчитана на 17 миллиардов долларов.