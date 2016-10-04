Посреди мастерской Александры блаженно сидит медведь: ноги поджаты, лапы на коленях. В помещении пахнет сваркой, поэтому девушка поскорее зажигает благовония.

– Мишка готов на 80 процентов, – говорит Александра. – Закончу и повезу в Подмосковье на покраску.

В городке Киреевске есть большая ванна с расплавленным цинком, куда медведя окунут целиком и покроют слоем блестящего металла.

– Идея сделать такого мишку пришла ко мне год назад, когда я сделала первое медитирующее животное – кота Тихвами, – поясняет Александра. – Кот пришёл ко мне сам собой: я проснулась и поняла, что я чувствую себя медитирующим котом. И сделала его.

С медведем всё получилось так же. Девушка не думала, что бы ей сделать, медведь сам «нашёл» её. К работе она приступила месяц назад. Сначала она вылепила крохотный образец из глины и сразу стала варить большого, без чертежей, просто нарезая арматуру на кусочки и сваривая их.

– В целом на скульптуру у меня ушло пятьсот метров арматуры, – подсчитывает она.

Образ России в медитирующем мишке Александра разглядела уже потом:

– Я смотрела на него и поняла, что он – это наша страна, такая же большая, мудрая, сильная и уверенная в себе. И медведю не нужно огрызаться, рвать на части, как принято обычно его изображать. Ему комфортно так, он спокоен. Я далека от политики, но хочу, чтобы всё регулировалось мирным путём. Я знаю, что моя страна это может.

А ещё в ногах этого мишки удобно сидеть – он хоть из металла, но очень комфортный.

– Я люблю на нём лежать, – говорит Александра, ложась на него и кладя голову на одну лапу медведя, а ноги на другую. – Думаю, когда он будет готов, то многим понравится. Мишка будет заряжать людей энергией, мощью и уверенностью.