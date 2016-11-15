Команда Станислава Черчесова переиграла сборную Румынии в товарищеском поединке в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира-2018.

Встреча прошла на "Ахмат-Арена" в Грозном. Россияне победили со счетом 1:0. Победный гол на третьей добавленной минуте забил уроженец Грозного Магомед Оздоев, подкарауливший отскок после удара Дмитрия Полоза.

Как сообщает ТАСС, сборная России не вырывала победу в добавленное время более 10 лет. Последний раз подобное случалось в 2006 году, когда наши футболисты переиграли в товарищеском матче Латвию.

Кроме того, капитан россиян Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу сухих матчей. Для 30-летнего вратаря эта встреча стала 45-й без пропущенных голов. По этому показателю он обошел Рината Дасаева.