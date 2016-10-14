Бывший президент Украины Виктор Янукович в настоящий момент находится на территории России, ему предоставлено убежище. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката украинского политика Виталия Сердюка.

По словам юриста, документ, официально подтверждающий нахождение Януковича в РФ, был выдан УФМС России по Ростовской области и подкреплён свидетельством серии ВУ №0107999.

– Все знают, что он там находится с 2014 года, об этом говорилось на многих конференциях и во многих интервью, — приводит словам Сердюка телеканал "112 Украина".

Адвокат подчеркнул, что ранее Генпрокуратура Украины затягивала расследование дела о стрельбе на Майдане, ссылаясь на то, что что пребывание Яеуковича на территории России официально не подтверждено.

Напомним, что 22 февраля 2014 года на Украине был совершён государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти действующего президенты Виктора Януковича, и он, опасаясь за свою жизнь, вынужден был бежать из страны.

После этого Рада внесла измнения в украинскую коституцию и назначила внеочередные выборы президента страны. В них одержал победу Пётр Порошенко, который и по сей день руководит страной.