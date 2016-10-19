Россия предпримет болезненные ответные меры в случае введения новых санкций со стороны США. Об этом в среду во время выступления в Госдуме заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

– Если США вопреки здравому смыслу и опыту достаточно болезненному уже для себя всё-таки пойдут по пути дальнейшего наращивания санкционных мер, уверяю вас, в нашем арсенале найдутся шаги, которые отзовутся достаточно болезненно, – приводит слова Рябкова РИА Новости.

Чиновник также подчеркнул, что предположения о недостаточной эффективности ответных мер России в отношении США являются неверными.

– И за пределами нашей страны, да и внутри слышалось много квазикритиков, которые говорили – давайте, применяйте свои меры к американцам, у них всё равно здесь нет счетов и собственности. Во-первых, это неправда. Есть и счета, и собственность. <...> Во-вторых, элементом нашего ответа на американскую враждебную линию всегда была возможность применения несимметричных мер, так, как это произведено сейчас, с плутониевым соглашением, – добавил Рябков.

Напомним, что ранее госсекретарь США Джон Керри заявил о том, что США рассматривают возможность введения новых санкции против России из-за обострения сирийского кризиса.

Также могут быть введены санкции в ответ на кибератаки, к которым якобы имеет отношение Россия.