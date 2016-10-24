В России определились с ответными мерами на экономические санкции, введёнными США. Как отметил замглавы российского МИД Сергей Рябков, российская сторона подготовила несимметричные меры, чтобы показать всю серьёзность сложившейся ситуацией, сообщают РИА Новости.

"Санкционная политика США в отношении России продолжается уже длительное время. Мы использовали этот период для того, чтобы провести определенную исследовательскую работу и заготовить серию мероприятий, которые могут применяться именно в несимметричном режиме", — заявил он.

Данные шаги заместитель министра связал с заявлением госсекретаря США Джона Керри, который ранее высказался о том, что Белый дом может принять решение о новом ужесточении санкций относительно России в связи с ситуацией в Сирии.

"Мы определимся в течение нескольких ближайших дней в контексте проводящихся дискуссий", - отметил госсекретарь США.