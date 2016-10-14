Россия может рассмотреть возможности поставки систем противовоздушной обороны (ПРО) в Турцию в рамках развития сотрудничества в военно-технической сфере, передаёт ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о состоявшемся в понедельник визите главы российского государства в Турцию.

- Вопросы, связанные с сотрудничеством в области ВТС фигурировали на повестке дня контактов Путина и Эрдогана, - приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера.

В случае желания со стороны Турции Россия может рассмотреть возможность поставки ПРО в Турцию в разных вариациях.

Также Песков отметил, что это чисто коммерческий вопрос, очень чувствительная область сотрудничества.

При этом, как заявил первый заместитель главы думского комитета по обороне Андрей Красов, перспективы развития военно-технического сотрудничества между Москвой и Анкарой осложняет членство Турции в НАТО, передаёт "Интерфакс".