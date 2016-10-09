Встреча между Россией и Коста-Рикой на новом стадионе "Краснодара" завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе российской команды дублем отметился Артём Дзюба, а ещё один мяч на свой счёт записал Александр Самедов.

У Коста-Рики в первом тайме голами отметились Рэндалл Асофейфа и Брайан Руис, а ещё один мяч в свои ворота срезал капитан российской команды Василий Березуцкий.

Победный же гол был забит в добавленное к матчу время – ударом с пенальти победу гостям принёс форвард костариканцев Хоэль Кэмпбелл.

Для главного тренера Станислава Черчесова это поражение стало первым у руля национальной сборной.