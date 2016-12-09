Роспотребнадзор высказался по поводу появившейся в СМИ информации о том, что в московском метрополитене собираются отключить сотовую связь. Как сообщает агентство ТАСС, в ведомстве отметили, что данные о том, что руководство подземки и московские власти пойдут на такой шаг, так как операторы в срок не предоставили разрешительные документы на базовые станции по линии этого надзорного ведомства, не соответствует действительности.

Как говорится в сообщении Роспотребнадзора, сейчас все необходимые процессы, связанные с сотовой связью, идут в штатном режиме.

"Роспотребнадзор опроверг риск ухудшения доступа к услугам сотовой связи в метро. На сегодняшний день речь о каком бы то ни было отключении сотовых станций в метро не идет, процесс получения разрешений на станции идет в штатном режиме", - сообщили в ведомстве

Напомним, что впервые информация о том, что москвичи могут остаться без сотовой связи в метро появилась в "Ведомостях". Издание сообщило, что это связано с тем, что руководство метрополитена собирается отключить базовые станции, не получившие специальные разрешительные документы от Роспотребнадзора - санитарно-эпидемиологические заключения и заключения о согласовании функционирования радиотехнического оборудования.