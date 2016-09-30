Роспотребнадзор против того, чтобы пивные компании рекламировали свои безалкогольные напитки на телевидении, хотя законодательно продвижение этого вида продукции никак не ограничено. Такой вывод сделали участники совещания с Федеральной антимонопольной службой, которое прошло на минувшей неделе. Об этом пишут "Известия".

По словам источников, во-первых, Роспотребнадзор считает, что сама используемая в рекламе формулировка «безалкогольное пиво» некорректна. Пиво, не содержащее алкоголя, должно называться пивным напитком. Во-вторых, сюжет рекламы безалкогольное пива всё равно аудиторией воспринимается как продвижение спиртного.

Специалист по маркетинг Егор Смирнов отмечает, что тактика использования безалкогольных напитков для продвижения алкогольных – обычное дело в России в периоды, когда накладываются ограничения на рекламу. Подобная практика была стандартной в 2000-х, когда пивоваренные компании даже выпускали небольшими партиями соки и другие напитки для того, чтобы их бренд попадал на телевидение.

– По факту у Роспотребнадзора сегодня нет никаких рычагов для того, чтобы наложить ограничения на алкогольные бренды, – отмечает Смирнов. – Если только не будут внесены изменения в закон. Впрочем, определённые полномочия есть у ФАС.