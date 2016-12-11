В Стокгольме 10 декабря прошел торжественный банкет по случаю вручения Нобелевской премии, на котором присутствовали не только сами лауреаты, но и члены королевской семьи Швеции.

Наряды королевских особ поражали своим великолепием. Королева и принцессы дополнили вечерние туалеты украшениями из королевской сокровищницы.

Король Карл XVI Густав и королева Сильвия, кронпринцесса Виктория с супругом принцем Даниэлем, принц Карл-Филипп с супругой принцессой Софией, принцесса Мадлен поприветствовали лауреатов и пообщались с гостями.

К разочарованию многих члены королевской семьи оставили без внимания танцпол, покинув мероприятие, так ни с кем и не потанцевав.

Стоит отметить, что самый скандальный лауреат, американский музыкант Боб Дилан, который получил в этом году Нобелевскую премию по литературе, званый ужин не посетил. Однако артист передал текст своей речи, который зачитала посол США в Швеции Азита Раджи. В своем послании Боб Дилан поблагодарил комитет за награду, выразив удивление тем, что премия досталась именно ему.