Ресурс PornHub был заблокирован на территории России 14 сентября согласно постановлению суда. Но представители ресурса решили предложить Роскомнадзору премиальную подписку в обмен на разблокировку и написали соответствующий пост в Twitter.

Роскомнадзор в свою очередь ответил записью: "Мы не на рынке, а демография не товар".

Условия снятия блокировки озвучил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в интервью "РИА Новости".

"Суды приняли решение о блокировке этих сайтов за распространение порнографического контента. Разблокировка возможна только после полной смены "репертуара" сайтов", — сказал Ампелонский.

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